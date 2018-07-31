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    Трамп заявил, что санкции в отношении России останутся в силе

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Санкции Соединённых Штатов в отношении России останутся в силе, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Как передает Report, со ссылкой на РТ, об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

    "Санкции в отношении России останутся в силе в том же виде, в каком они есть", — заявил Трамп.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за принятие дополнительных ограничительных мер против Москвы.

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