Трамп заявил, что разрешит Европе закупать у США оружие для Украины

Вашингтонская администрация разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину.

Вашингтонская администрация разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину.

Как передает Report , об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Да, я сделаю это", - ответил глава государства на вопрос о том, даст ли он такое разрешение.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет сообщил в Брюсселе на заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Украине, что "львиную долю летальной и нелетальной помощи" Киеву в будущем должен предоставлять не Вашингтон, а европейцы.