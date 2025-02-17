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Трамп заявил, что разрешит Европе закупать у США оружие для Украины

Трамп заявил, что разрешит Европе закупать у США оружие для Украины Вашингтонская администрация разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 05:50
Трамп заявил, что разрешит Европе закупать у США оружие для Украины

Вашингтонская администрация разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок в Украину.

Как передает Report, об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

"Да, я сделаю это", - ответил глава государства на вопрос о том, даст ли он такое разрешение.

На прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет сообщил в Брюсселе на заседании контактной группы стран Запада, координирующей поставки оружия Украине, что "львиную долю летальной и нелетальной помощи" Киеву в будущем должен предоставлять не Вашингтон, а европейцы.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Avropaya Ukrayna üçün ABŞ-dən silah almağa icazə verəcək

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