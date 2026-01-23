Трамп заявил, что Путин пойдет на уступки по Украине

Президент России Владимир Путин пойдет на уступки в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report со ссылкой на Белый дом, об этом в беседе с журналистами заявил американский лидер Дональд Трамп на борту Air Force 1 по пути Вашингтон из швейцарского Давоса.

По его словам, для достижения соглашения все стороны должны идти на уступки, и Европа должна участвовать в этом процессе, "поскольку для нее это имеет большее значение".

"Были периоды, когда президент Путин не был готов к сделке, и периоды, когда президент [Украины Владимир] Зеленский не был готов - эти моменты не совпадали. В настоящее время, по моему мнению, обе стороны готовы к переговорам", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что украинский лидер на встрече в Давосе заявил о готовности к заключению соглашения: "Ранее у меня не было полной уверенности в этом".

Отметим, что в эти минуты в Москве проходит встреча между Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.