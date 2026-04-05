    • 05 апреля, 2026
    • 22:39
    Трамп заявил, что проверял НАТО, запросив присоединиться к операции против Ирана

    Призыв Вашингтона к партнерам по Североатлантическому альянсу присоединиться к военной операции против Ирана являлся ничем иным, как проверкой НАТО со стороны американского руководства.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу ABC заявил президент США Дональд Трамп.

    "Я сделал это как проверку. Мне это не нужно, правда ведь? Они [НАТО] - бумажный тигр, у них отсутствуют корабли, вообще ничего нет", - процитировала американского президента в соцсети X корреспондент телеканала Рэйчел Скотт.

    Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Свое решение американский лидер объяснил тем, что альянс не присоединился к кампании Израиля и США против Ирана.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Североатлантический альянс (НАТО)
