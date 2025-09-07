российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Трамп заявил, что провел "отличный разговор" с Токаевым, и допустил визит в Казахстан

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 23:49
    Трамп заявил, что провел отличный разговор с Токаевым, и допустил визит в Казахстан

    Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность посещения Казахстана и сообщил, что провел "отличный разговор" с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым.

    Как сообщает Report, американский лидер отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома по пути на финал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. 

    "Я могу [сделать это]", - ответил президент США на вопрос о том, посетит ли он Казахстан. "У меня был с ним отличный разговор", - добавил Трамп, говоря о Токаеве. "Передайте ему привет. Он отличный человек", - подчеркнул американский лидер.

    Вице-премьер - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин ранее в этом месяце заявил, что развитие торгово-экономических связей с США - приоритет во внешней политике республики. В Астане видят потенциал для наращивания торгового оборота, отметил он на встрече с вице-президентом Торговой палаты США Хушем Чокси и представителями американских компаний, на которой обсуждались, в том числе торговые барьеры.

    Лента новостей