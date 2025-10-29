Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог согласовать время для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своей поездки по странам Азии.

"Я хорошо знаю Ким Чен Ына, мы хорошо ладим. Но мы не смогли согласовать время", - заявил Трамп на встрече с президентом Южной Кореи.

Он также отметил давнюю напряженность между КНДР и Южной Кореей. "Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить", - добавил Трамп.