    Трамп заявил, что не смог согласовать время для встречи с лидером КНДР

    • 29 октября, 2025
    • 10:51
    Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог согласовать время для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своей поездки по странам Азии.

    "Я хорошо знаю Ким Чен Ына, мы хорошо ладим. Но мы не смогли согласовать время", - заявил Трамп на встрече с президентом Южной Кореи.

    Он также отметил давнюю напряженность между КНДР и Южной Кореей. "Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить", - добавил Трамп.

    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

