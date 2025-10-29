İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:59
    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Lideri Kim Çen In ilə görüşmək üçün vaxtın razılaşdırıla bilmədiyini bəyan edib.

    "Mən Kim Çen Inı yaxşı tanıyıram, biz yaxşı anlaşırıq. Amma vaxtı razılaşdıra bilmədik", - Tramp Cənubi Koreya prezidenti ilə görüşündə bildirib.

    O, həmçinin Şimali Koreya və Cənubi Koreya arasında uzun müddətdir davam edən gərginliyi qeyd edib: "Bütün bunları həll etmək üçün nə edə biləcəyimizə baxacağıq".

    ABŞ Donald Tramp Şimali Koreya
    Трамп заявил, что не смог согласовать время для встречи с лидером КНДР

    Son xəbərlər

    11:16

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    11:15

    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    11:15

    Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:13

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilib

    Diaspor
    11:11

    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    10:59

    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

    Digər ölkələr
    10:55

    Azərbaycan ADB-nin Buzlaqların Əriməsi üzrə Uyğunlaşma Proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilə bilər

    Maliyyə
    10:54

    Cavid Abdullayev: "Azərbaycanın kifayət qədər böyük saxlanc sistemi olacaq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti