    Трамп заявил, что не считает Сомали государством

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 00:48
    Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Сомали государством.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, в очередной раз выступив с критикой в адрес члена Палаты представителей Конгресса США (демократ от штата Миннесота) Ильхан Омар, являющейся уроженкой Сомали.

    По мнению американского лидера, Сомали является "по-настоящему коррумпированным местом". "Это не страна. У них нет правительства, у них ничего нет", - утверждал он.

    "Это отсталая страна, вероятно, худшая страна. Говорят, это худшая страна в мире, если это вообще страна. Я не думаю, что это страна, там нет никакой организации. У них нет полиции, нет вооруженных сил, у них ничего нет", - заявил Трамп.

    Лента новостей