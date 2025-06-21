Трамп заявил, что не хочет даже говорить о возможности наземной операции в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не желает даже рассуждать о возможности задействовать Сухопутные войска США в Иране.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не желает даже рассуждать о возможности задействовать Сухопутные войска США в Иране.

Как передает Report, об этом он сообщил в беседе с журналистами в Нью-Джерси.

"Я не буду говорить о сухопутных силах. Сухопутные силы - это последнее, что хочется использовать", - подчеркнул американский лидер.

Трамп также отметил, что в зависимости от складывающейся ситуации он мог бы поддержать прекращение огня между Израилем и Ираном, если переговоры продолжатся.

Президент США выразил сомнение в том, что Европа способна помочь в сложившейся вокруг Ирана ситуации, заявив, что Тегеран хочет вести переговоры не с Брюсселем, а с Вашингтоном. Хозяин Белого дома, комментируя переговоры, проходящие в Женеве между представителями Великобритании, Германии, Франции и Ирана, отметил:

"Иран не хочет разговаривать с Европой. Они (иранские власти – ред.) хотят говорить с нами. Европа не сможет помочь в этом вопросе".