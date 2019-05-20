​Трамп заявил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит появления ядерных вооружений у Ирана.

С такими словами он выступил в интервью телеканала Fox News, которое было показано в воскресенье вечером, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не позволю Ирану обладать ядерным оружием", - сказал он. "Я не хочу сражаться. Но бывают ситуации, как в Иране - нельзя позволить им обладать ядерным оружием, просто нельзя допустить, чтобы это произошло", - подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что его планы относительно Ирана ограничиваются "экономическим вторжением". "Учитывая все происходящее, я не из тех, кто верит: понимаете, я не тот, кто хочет вступления в войну, потому что война бьет по экономикам, война убивает людей, что важнее всего", - подчеркнул хозяин Белого дома.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят, прежде всего, Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.