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Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным

Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 02:48
Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Как следует из публикации, Трамп выразил надежду на то, что по итогам таких контактов удастся достичь чего-то значительного, не пояснив при этом, что конкретно он имеет в виду. По данным Reuters, Трамп также заявил о "серьезных дискуссиях" между РФ и США.

Напомним, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Putinlə danışmaq niyyətindəyəm

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