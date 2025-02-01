Трамп заявил, что намерен провести разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Как следует из публикации, Трамп выразил надежду на то, что по итогам таких контактов удастся достичь чего-то значительного, не пояснив при этом, что конкретно он имеет в виду. По данным Reuters, Трамп также заявил о "серьезных дискуссиях" между РФ и США.

Напомним, что ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия остается готова к контактам с США на уровне президентов.