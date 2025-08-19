Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как передает Report , об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"... Я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече, место проведения которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После того как эта встреча состоится, у нас будет трехсторонние переговоры, в которых примут участие два президента и я. Это был очень хороший, своевременный шаг для [завершения] войны, которая продолжается почти четыре года", - указал Трамп.

Он добавил, что действия с Россией и Украиной координируют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.