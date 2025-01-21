Трамп заявил, что на границе США и Мексики быстро построят стену

Строительство стены на границе между США и Мексикой будет продолжено, ее возведут быстро.

Строительство стены на границе между США и Мексикой будет продолжено, ее возведут быстро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил новый американский лидер Дональд Трамп.

"Теперь, когда у вас новый президент, эту стену возведут так быстро", - сказал он, выступая на Капитолийском холме.

Республиканец еще во время предвыборной кампании в 2016 году обещал сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. Он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркивал, что это поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Предыдущий американский лидер Джо Байден смягчил миграционное законодательство страны. Одним из первых распоряжений демократа на посту президента была отмена введенного Трампом режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США. При Байдене возведение этого барьера было приостановлено.