Трамп заявил, что мог бы "выиграть войну в Афганистане за неделю" - ВИДЕО

Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы "стёрло страну с лица земли" и убило бы 10 млн человек.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам по итогам встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.

"Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек", - сказал Трамп.

Президент заявил, что у него "есть планы на Афганистан", и если бы он хотел выиграть войну, то Афганистан был бы "стёрт с лица земли" за десять дней.

"Мы находимся в Афганистане уже 18 лет. Это глупо", - отметил он.

