    Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 06:37
    Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели.

    Как передает Report, свою точку зрения глава Белого дома изложил в интервью порталу The Daily Caller. 

    "Я очень люблю президента [Мексики Клаудию Шейнбаум]. Я думаю, что она потрясающая женщина. Она действительно удивительная женщина в некоторых, определенных отношениях, очень элегантная и красивая. Но Мексикой управляют картели. Ею управляют картели", - сказал он.

    "Я предложил направить туда военных, но она не хочет, чтобы мы это делали. Потому что она боится. Она очень боится", - добавил он.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Комментируя эту информацию, Шейнбаум заявила, что мексиканские власти не допустят присутствия американских военных для проведения операций против наркокартелей на территории своей страны. По ее словам, США не будут направлять военных в Мексику.

    Дональд Трамп   Мексика   наркокартели   Клаудия Шейнбаум  

