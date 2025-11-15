Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Трамп: Из-за давления США другие страны сокращают импорт нефти из РФ

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 08:20
    Из-за давления со стороны Вашингтона другие государства сокращают объемы закупок российской нефти.

    Как передает Report, об этом в интервью британскому телеканалу GB News заявил президент США Дональд Трамп.

    "Мы оказываем сильное давление на них... Вы знаете про Индию и про нефть", - сказал он, отметив введение США в отношении Индии дополнительных пошлин в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов у РФ.

    "Индия теперь отказывается и другие отказываются", - подчеркнул Трамп, имея в виду сокращение другими странами закупки российской нефти.

    Президент США добавил, что "когда Россия продает нефть, у нее есть деньги на различные дела".

    Трамп 6 ноября заявил, что Индия "в основном" прекратила приобретение российской нефти. Тогда он отмечал, что объемы экспорта нефти из России снизились в связи с введением США санкций.

    Минфин США 22 октября включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи войной в Украине.

