Трамп: Из-за давления США другие страны сокращают импорт нефти из РФ

Из-за давления со стороны Вашингтона другие государства сокращают объемы закупок российской нефти.

Как передает Report, об этом в интервью британскому телеканалу GB News заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы оказываем сильное давление на них... Вы знаете про Индию и про нефть", - сказал он, отметив введение США в отношении Индии дополнительных пошлин в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов у РФ.

"Индия теперь отказывается и другие отказываются", - подчеркнул Трамп, имея в виду сокращение другими странами закупки российской нефти.

Президент США добавил, что "когда Россия продает нефть, у нее есть деньги на различные дела".

Трамп 6 ноября заявил, что Индия "в основном" прекратила приобретение российской нефти. Тогда он отмечал, что объемы экспорта нефти из России снизились в связи с введением США санкций.

Минфин США 22 октября включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи войной в Украине.