Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном до мая

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом проинформировал в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп оценил брифинг, проведенный ему южнокорейской делегацией и сказал, что встретится с Ким Чен Ыном до мая", - заявил он.

"Республика Корея, а также Соединенные Штаты рассчитывают на множество партнеров по всему миру, и остаются полностью привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил представитель Республики Корея. Он возглавляет делегацию Южной Кореи, которая прибыла в четверг в Вашингтон для проведения встреч с американской администрацией по итогам консультаций с представителями Северной Кореи.

Напомним, ранее приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей южнокорейская делегация передала президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.