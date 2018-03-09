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    Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном до мая

    © Foto: "AP"

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом проинформировал в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп оценил брифинг, проведенный ему южнокорейской делегацией и сказал, что встретится с Ким Чен Ыном до мая", - заявил он.

    "Республика Корея, а также Соединенные Штаты рассчитывают на множество партнеров по всему миру, и остаются полностью привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил представитель Республики Корея. Он возглавляет делегацию Южной Кореи, которая прибыла в четверг в Вашингтон для проведения встреч с американской администрацией по итогам консультаций с представителями Северной Кореи.

    Напомним, ранее приехавшая в Вашингтон после переговоров с Северной Кореей южнокорейская делегация передала президенту США Дональду Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

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