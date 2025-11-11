Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Трамп заявил, что Франция относится к США не лучше, чем Китай

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 08:29
    Трамп заявил, что Франция относится к США не лучше, чем Китай

    Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Франции относится к его стране ничуть не лучше китайского.

    Как передает Report, свою точку зрения глава Белого дома изложил в интервью телеканалу Fox News.

    Он в очередной раз заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты.

    "Я хочу ладить с миром", - сказал Трамп. В ответ на эту реплику ведущая отметила, что китайцы - "это не французы", утверждая, что власти КНР "производят слежку" и "крадут интеллектуальную собственность" США.

    "А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы отметил, что не был бы в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую [продукцию], они ввели 25-процентный налог на американскую продукцию", - заявил в ответ на это президент США.

    Он также подчеркнул, что многие союзники извлекали из торговли с США выгоду куда большую, чем Китай.

