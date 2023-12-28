Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США

Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.
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"Очень несправедливо. Я говорю, что союзники по НАТО должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать финансировать Киев делать", - сказал он.
Напомним, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $250 млн. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что этот пакет будет последним в текущем году.