Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США

Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.

Европейские страны должны сравняться с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Украины, в противном случае США не смогут продолжать помогать Киеву.

Как передает Report , такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Just the News.

"Очень несправедливо. Я говорю, что союзники по НАТО должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать финансировать Киев делать", - сказал он.

Напомним, что ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $250 млн. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что этот пакет будет последним в текущем году.