Трамп: Жду конструктивной встречи с Путиным на Аляске

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет конструктивной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится на Аляске 15 августа.

Как сообщает Report , об этом он сказал на пресс-конференции.

Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной и участие президента Украины Владимира Зеленского в ней не запланировано. Он добавил, что после его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Зеленским, или трехстороннего саммита. Он также заявил, что США постараются организовать обмен территориями.

"Я поговорю с Владимиром Путиным и скажу ему: ты должен остановить эту войну", - сказал Трамп, добавив, что стремится выработать соглашение по урегулированию конфликта, которое будет выгодно и Москве, и Киеву.

При этом он не исключил вероятность выхода из переговорного процесса по Украине по итогам встречи с российским лидером: "Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец".

"Есть те, кто считает, что Путин хотел всю Украину. Кстати, я один из них. Думаю, если бы не я, он бы сейчас даже ни с кем не разговаривал. Но я собираюсь с ним встретиться. Мы обсудим параметры сделки. А потом я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", – сказал президент США.

19:02

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует отправиться " в Россию" в пятницу.

Об этом передает Report ссылаясь на российские СМИ.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал глава Белого дома.