Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 21:33
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться урегулирования еще одного конфликта в мире.
Как сообщает Report, американский лидер выступил на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.
"Хотите верьте, хотите - нет, но решение девятого конфликта - на подходе", - сказал Трамп, подчеркнув, что окончание войны в Украине "уже на подходе".
Он пояснил, что за свой второй президентский срок смог решить уже восемь международных кризисов.
