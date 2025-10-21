Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 21:33
    Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться урегулирования еще одного конфликта в мире.

    Как сообщает Report, американский лидер выступил на встрече с членами Сената Конгресса США от Республиканской партии в Белом доме.

    "Хотите верьте, хотите - нет, но решение девятого конфликта - на подходе", - сказал Трамп, подчеркнув, что окончание войны в Украине "уже на подходе".

    Он пояснил, что за свой второй президентский срок смог решить уже восемь международных кризисов.

    Дональд Трамп российско-украинская война
