İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Tramp doqquzuncu müharibəni bitirməyə doğru irəlilədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 21:51
    Tramp doqquzuncu müharibəni bitirməyə doğru irəlilədiyini bildirib

    ABŞ prezidenti Donald Tramp daha bir qlobal münaqişəni həll edə biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, amerikalı lider Ağ Evdə ABŞ Senatının respublikaçı üzvləri ilə görüşdə çıxış edib.

    "İstəsəniz, inanın, doqquzuncu münaqişənin həlli göz qabağındadır", - deyən Tramp Ukraynada müharibənin sona çatmasının "artıq göz qabağında olduğunu" vurğulayıb.

    O izah edib ki, ikinci prezidentliyi dövründə o, artıq səkkiz beynəlxalq böhranı həll edib.

    Donald Tramp ABŞ
    Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

    Son xəbərlər

    22:54

    Avropa İttifaqı Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlıq üçün koordinasiya strukturu yaradacaq

    Region
    22:41

    Biləsuvarda 45 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    22:30

    Paris prokuroru: Luvr muzeyinə 88 milyon avro zərər dəyib

    Digər ölkələr
    22:29

    İngiltərə klubu 1 həftəlik qapıçı transfer edib

    Futbol
    22:28

    Baş nazir Əli Əsədov Tbilisidə səfərdədir

    Xarici siyasət
    22:21

    Nigeriyada yanacaq tankerinin partlaması 30 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:10

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Komandamız FIBA Avropa Kubokunda tarixi qələbə qazandı"

    Komanda
    22:02

    Avropa Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir

    Digər ölkələr
    21:57

    Hakan Fidan və İbrahim Kalın HƏMAS Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti