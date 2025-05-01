О нас

Трамп заявил, что более 100 стран ведут с США переговоры по торговым сделкам

Трамп заявил, что более 100 стран ведут с США переговоры по торговым сделкам Президент США Дональд Трамп заявил, что более 100 стран, в числе которых Индия, Япония и Республика Корея, обсуждают возможность заключения торговых соглашений с Соединенными Штатами.
Другие страны
1 мая 2025 г. 05:43
Трамп заявил, что более 100 стран ведут с США переговоры по торговым сделкам

Президент США Дональд Трамп заявил, что более 100 стран, в числе которых Индия, Япония и Республика Корея, обсуждают возможность заключения торговых соглашений с Соединенными Штатами.

Как передает Report, такие данные он озвучил в эфире телеканала NewsNation.

"Уже сейчас более ста стран звонят нам утром, днем и вечером, надеясь заключить сделку", - сказал американский лидер. При этом, по его словам, государствам, не стремящимся на этом этапе заключить торговое соглашение с США, "придется платить пошлины в размере 30-40-50-60 процентов". Таким образом, по словам Трампа, он рассчитывает фактически "создать эти сделки".

"Но мы ведем переговоры с Южной Кореей, мы ведем переговоры с Японией и многими другими", - продолжил Трамп. По его словам, Индия "не была заинтересована в том, чтобы вести с кем-либо переговоры". "Они пользовались нами. Но теперь они звонят и говорят: "Давайте, пожалуйста, заключим сделку", - резюмировал Трамп.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Министр обороны США пригрозил Ирану последствиями за оказание помощи йеменским хуситам
Министр обороны США пригрозил Ирану последствиями за оказание помощи йеменским хуситам
1 мая 2025 г. 05:25
Песчаная буря Хамасин обрушилась на Египет
Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет
1 мая 2025 г. 04:51
В США заявили, что переговоры о пошлинах с КНР не ведутся
В США заявили, что переговоры о пошлинах с КНР не ведутся
1 мая 2025 г. 04:22
В Британии пройдут региональные выборы
В Британии пройдут региональные выборы
1 мая 2025 г. 03:11
В Кении застрелили депутата парламента
В Кении застрелили депутата парламента
1 мая 2025 г. 02:37
Вице-премьер Украины подтвердила подписание сделки с США по ископаемым
Вице-премьер Украины подтвердила подписание сделки с США по ископаемым
1 мая 2025 г. 02:08
Минфин США: Сделка по минералам показывает приверженность Вашингтона мирному процессу
Минфин США: Сделка по минералам показывает приверженность Вашингтона мирному процессу
1 мая 2025 г. 02:06
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson
1 мая 2025 г. 01:28
СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса
СМИ: Суд в Боливии отменил ордер на арест экс-президента Моралеса
30 апреля 2025 г. 23:25
В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода
В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода
30 апреля 2025 г. 23:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi