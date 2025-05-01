Трамп заявил, что более 100 стран ведут с США переговоры по торговым сделкам

Президент США Дональд Трамп заявил, что более 100 стран, в числе которых Индия, Япония и Республика Корея, обсуждают возможность заключения торговых соглашений с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что более 100 стран, в числе которых Индия, Япония и Республика Корея, обсуждают возможность заключения торговых соглашений с Соединенными Штатами.

Как передает Report , такие данные он озвучил в эфире телеканала NewsNation .

"Уже сейчас более ста стран звонят нам утром, днем и вечером, надеясь заключить сделку", - сказал американский лидер. При этом, по его словам, государствам, не стремящимся на этом этапе заключить торговое соглашение с США, "придется платить пошлины в размере 30-40-50-60 процентов". Таким образом, по словам Трампа, он рассчитывает фактически "создать эти сделки".

"Но мы ведем переговоры с Южной Кореей, мы ведем переговоры с Японией и многими другими", - продолжил Трамп. По его словам, Индия "не была заинтересована в том, чтобы вести с кем-либо переговоры". "Они пользовались нами. Но теперь они звонят и говорят: "Давайте, пожалуйста, заключим сделку", - резюмировал Трамп.