    Трамп заявил, что Билл Клинтон неоднократно бывал на острове Эпштейна

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 08:39
    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что, в отличие от 42-го президента США Билла Клинтона, никогда не бывал на острове, принадлежавшем финансисту Джеффри Эпштейну, который был уличен в педофилии и впоследствии покончил с собой.

    Как передает Report, об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Флорида.

    "Я никогда не бывал на его острове. Билл Клинтон посещал его, предположительно, 28 раз", - сказал Трамп

    Американский лидер отметил, что демократы намеренно продвигают дело Эпштейна, чтобы отвлечь внимание от своих неудач и от успехов администрации Трампа.

    "Это мистификация демократов, при помощи которой они рассчитывают отвлечь внимание от своего поражения по шатдауну и проигрыша на президентских выборах. Они проиграли мне выборы, потеряли колеблющиеся штаты, они потеряли все. <...> Обсуждение дела Эпштейна смещает фокус внимания с успехов республиканцев", - отметил он.

    "Если бы у них было что-то против меня, они бы с радостью использовали это до выборов", - подчеркнул глава Белого дома.

