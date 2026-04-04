Трамп запросил $152 млн на восстановление тюрьмы Алькатрас

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2027 год запросил у Конгресса $152 млн на восстановление тюрьмы строгого режима на острове Алькатрас.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на бюджетный документ.

Отмечается, что инициатива включена в программу модернизации "ветшающих тюрем" и является наиболее конкретным шагом по реализации идеи, впервые предложенной Трампом в 2025 году.

При этом проект сталкивается с рядом трудностей. Алькатрас остается популярным туристическим объектом, а его инфраструктура, не используемая более 60 лет, значительно разрушена.

Власти Сан-Франциско, как пишет издание, считают идею восстановления тюрьмы "несерьезной".