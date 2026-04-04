    Трамп запросил $152 млн на восстановление тюрьмы Алькатрас

    Трамп запросил $152 млн на восстановление тюрьмы Алькатрас

    Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2027 год запросил у Конгресса $152 млн на восстановление тюрьмы строгого режима на острове Алькатрас.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на бюджетный документ.

    Отмечается, что инициатива включена в программу модернизации "ветшающих тюрем" и является наиболее конкретным шагом по реализации идеи, впервые предложенной Трампом в 2025 году.

    При этом проект сталкивается с рядом трудностей. Алькатрас остается популярным туристическим объектом, а его инфраструктура, не используемая более 60 лет, значительно разрушена.

    Власти Сан-Франциско, как пишет издание, считают идею восстановления тюрьмы "несерьезной".

    Тюрьма Алькатрас Дональд Трамп
    Tramp "Alkatras" həbsxanasının bərpası üçün 152 milyon dollar tələb edib

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей