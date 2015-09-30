Трамп: я не такой приятный человек, как Путин

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин гораздо “более приятный человек”, чем он сам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

Причиной такого высказывание стало недавнее интервью российского лидера американскому телешоу 60 minutes (60 минут), ведущим которого выступил Чарли Роуз.

Согласно данным социологического опроса New York Times и CBS News, Трамп является одним из главных претендентов на пост президента США. Его поддерживают 27% из числа опрошенных республиканцев против 24% в опросе месяц назад. На второе место вырвался бывший нейрохирург Бен Карсон с 23% — почти вчетверо больше, чем в августе. Резко ухудшилось положение бывшего фаворита Джеба Буша — его рейтинг 6% против 13% месяцем ранее, столько же набирает сенатор Марко Рубио, чуть отстает сенатор Тед Круз с 5%. Ни один из полутора десятков других кандидатов не набирает более 4%.

Трамп не только закрепился на первой строчке рейтинга, но и завоевывает все большее признание как потенциальный единый кандидат партии на президентских выборах от республиканцев. Так, 39% из числа республиканцев, готовых голосовать на праймериз, считают, что у Трампа наилучшие возможности быть избранным президентом, и лишь 15% заявляют, что ни в коем случае не станут за него голосовать, отмечает Report.