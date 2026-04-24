    Трамп выступит на криптовалютной конференции во Флориде

    Президент США Дональд Трамп в субботу выступит на криптовалютной конференции в Палм-Бич, штат Флорида.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявили в Белом доме.

    По данным организаторов, мероприятие пройдет в частном клубе Mar-a-Lago. На сайте конференции отмечается, что Трамп заявлен в качестве основного спикера.

    Участие в мероприятии, как указывается, ограничено 297 крупнейшими держателями мемкоина $TRUMP, названного в честь американского лидера.

    После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп проводит политику, благоприятную для криптовалютного сектора. Одновременно его участие в криптопроектах вызывает критику со стороны представителей Демократической партии.

    Ряд сенаторов-демократов ранее заявили о необходимости изучить возможный конфликт интересов, связанный с криптовалютными инициативами президента и его семьи. В частности, речь идет о мемкоине $TRUMP и проекте World Liberty Financial.

    Сам Трамп отвергает обвинения в нарушениях.

