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Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Болсонару

Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Болсонару Президент США Дональд Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.
Другие страны
7 июля 2025 г. 19:32
Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Болсонару

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, Трамп назвал его преследование "охотой на ведьм".

"Единственный суд, который должен состояться - это суд избирателей Бразилии. Он называется выборы. Оставьте Болсонару в покое!"- написал Трамп в соцсетях.

Напомним, Болсонару обвиняется в Бразилии в попытке госпереворота, чтобы помешать вступлению в должность избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Трамп и Болсонару ранее поддерживали тесные связи, когда оба находились у власти.

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