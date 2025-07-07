Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Болсонару

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, Трамп назвал его преследование "охотой на ведьм".

"Единственный суд, который должен состояться - это суд избирателей Бразилии. Он называется выборы. Оставьте Болсонару в покое!"- написал Трамп в соцсетях.

Напомним, Болсонару обвиняется в Бразилии в попытке госпереворота, чтобы помешать вступлению в должность избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Трамп и Болсонару ранее поддерживали тесные связи, когда оба находились у власти.