Трамп выступил в защиту экс-президента Бразилии Болсонару

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, Трамп назвал его преследование "охотой на ведьм".
"Единственный суд, который должен состояться - это суд избирателей Бразилии. Он называется выборы. Оставьте Болсонару в покое!"- написал Трамп в соцсетях.
Напомним, Болсонару обвиняется в Бразилии в попытке госпереворота, чтобы помешать вступлению в должность избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Трамп и Болсонару ранее поддерживали тесные связи, когда оба находились у власти.