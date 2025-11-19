Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 22:47
    Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну между РФ и Украиной

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что ему удастся завершить российско-украинскую войну, напомнив при этом, что был разочарован подходом Москвы к этому процессу.

    Как передает Report, об этом он заявил во время выступления на американо-саудовском бизнес-форуме в Вашингтоне.

    "Я урегулировал восемь войн, и еще одну предстоит урегулировать. Вы знаете, о какой войне идет речь. Я думал, что это будет самой легкой войной для урегулирования, потому что у меня хорошие отношения с президентом России Путиным. Но я немного разочарован Путиным. И он знает это", - сказал Трамп.

    При этом он выразил уверенность, что война между РФ и Украиной будет завершена.

    Дональд Трамп российско-украинская война
    Tramp Rusiya və Ukrayna arasında müharibəni bitirəcəyinə əmin olduğunu bildirib

