Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну между РФ и Украиной
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 22:47
Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что ему удастся завершить российско-украинскую войну, напомнив при этом, что был разочарован подходом Москвы к этому процессу.
Как передает Report, об этом он заявил во время выступления на американо-саудовском бизнес-форуме в Вашингтоне.
"Я урегулировал восемь войн, и еще одну предстоит урегулировать. Вы знаете, о какой войне идет речь. Я думал, что это будет самой легкой войной для урегулирования, потому что у меня хорошие отношения с президентом России Путиным. Но я немного разочарован Путиным. И он знает это", - сказал Трамп.
При этом он выразил уверенность, что война между РФ и Украиной будет завершена.
