Трамп рассчитывает на существенный прогресс по Ирану в течение пяти дней

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение существенного прогресса в прекращении боевых действий с Ираном в течение пяти дней.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNBC, который провел телефонное интервью с американским лидером.

"Он отметил, что встречи и переговоры великолепные, и выразил надежду, что в течение пяти дней удастся достичь существенного прогресса в прекращении боевых действий", - привел ведущий выдержку из своего разговора с президентом США.

Помимо этого, указывает CNBC, Трамп в телефонном разговоре заявил, что считает "смену режима" в Иране состоявшейся, так как в переговорах участвуют со стороны Исламской республики "совершенно другие люди".