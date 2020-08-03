О нас
Report Georgia

Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok

Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме
Другие страны
3 августа 2020 г. 22:11
Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава Белого дома заявил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если его не купит Microsoft либо другая компания.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно", - сказал Трамп.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Microsoft и призвал купить всю компанию, а не долю в ней.

"Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok)", - сказал Трамп.

Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp “TikTok” rəhbərliyinə ultimatum verdi

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
СГБ Азербайджана арестовала супружескую чету, занимающуюся шпионажем
30 июля 2020 г. 18:32
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
Предложения по пересмотру госбюджета на 2020 год представлены Кабмину
30 июля 2020 г. 17:03
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
По поручению президента в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медпомощи
30 июля 2020 г. 16:46

Последние новости

22:40
Скончался бывший глава Миграционной службы Происшествия
22:11
Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok Другие страны
21:59
В Самур-Абшеронском канале утонул человек Происшествия
21:27
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 233 851 тыс. человек В регионе
21:09
ВидеоНазваны правила поведения на пляжах Здоровье
20:31
В Мингячевире оштрафовали граждан, не носивших маски Происшествия
20:29
У жителя Кюрдемира обнаружили наркотики в крупном размере Происшествия
20:10
В районах Азербайджана прошли ливни Экология
20:01
Жителя Кюрдемира убило током Происшествия
19:30
В Баку расследуется снижение количества мусорных контейнеров Инфраструктура
19:03
Оперативный штаб о свадьбах и поминках Внутренняя политика
18:56
Ульви Мехдиев: Деятельность бассейнов и водных аттракционов запрещена Здоровье
18:52
TƏBİB: Некоторые заведения могут открыться поэтапно Здоровье
18:28
TƏBİB обратился к излечившимся от коронавируса Здоровье
18:19
Оперштаб об условиях выезда в районы Внутренняя политика
Вся новостная лента