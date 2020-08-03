Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме

Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава Белого дома заявил, что 15 сентября TikTok "выйдет из бизнеса", если его не купит Microsoft либо другая компания.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, в этот момент (TikTok) прекратит работу в Соединенных Штатах. Но если кто-то, Microsoft или кто-то еще, купит ее, то это будет интересно", - сказал Трамп.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос с Microsoft и призвал купить всю компанию, а не долю в ней.

"Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно. Я сказал, что он (глава Microsoft) может двигаться дальше и попытаться (купить TikTok)", - сказал Трамп.

Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США.

Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.