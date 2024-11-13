Трамп выдвинул телеведущего на пост главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны ведущего Fox News, ветерана американской армии Пита Хегсета.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра обороны ведущего Fox News, ветерана американской армии Пита Хегсета.

Как передает Report об этом сообщается в заявлении Трампа, которое распространила его переходная команда.

"Пит всю свою жизнь был воином. Пит жесткий, умный и истинно верующий в Америку", - сказал Трамп в своем заявлении.

По мнению Трампа, с Питом Хегсетом американская армия "снова станет великой".

Помимо Хегсета, на пост шефа Пентагона рассматривались председатель комитета по вооруженным службам палаты представителей Майк Роджерс, а также генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог.

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и на Гуантанамо. С 2014 года работает на телеканале Fox. В 2016 году Хегсет стал одним из первых известных сторонников Трампа, несмотря на критику со стороны республиканцев, включая Марко Рубио.