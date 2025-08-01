Трамп выдвинул России ультиматум: У Кремля есть время до 8 августа

Президент США Дональд Трамп пригрозил России санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны против Украины.
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Комментируя последствия массированного удара РФ по Киеву в ночь на 31 июля, Трамп резко раскритиковал действия Кремля.
"То, что делает Россия, – отвратительно", – сказал он.
Трамп также отметил, что пока не уверен, что санкции способны сдержать президента РФ Владимира Путина, но Вашингтон все равно намерен их применить.
"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его (Путина - ред.) санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше всех о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – подчеркнул президент США.