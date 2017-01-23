Трамп выдвинет экс-члена палаты представителей на пост министра ВВС США

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть бывшего члена палаты представителей конгресса США Хитер Уилсон на пост министра Военно-воздушных сил страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Выпускница военно-воздушной академии Уилсон была членом палаты представителей в 1998-2009 годах, где представляла штат Нью-Мексико. С 2013 года она возглавляет университет горных наук и технологий в Южной Дакоте.

За плечами Уилсон, которой 56 лет, служба в ВВС США, а также работа в аппарате Совета национальной безопасности при президенте Джордже Буше-старшем.

"Ее отличие в воинской службе, высокий уровень знаний и успеха в столь многих различных областях дает мне большую уверенность в том, что она будет возглавлять Военно-воздушные силы нашей страны с наивысшей компетентностью и добросовестностью", - заявил Трамп, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы.

На этом посту Уилсон сменит другую женщину – Дебору Ли Джеймс, которая была министром ВВС с 2013 года.