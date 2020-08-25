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Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Техасе

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Техасе Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима чрезвычайного положения в штате Техас в связи с приближающимися к нему тропическими штормами "Марко" и "Лаура"
Другие страны
25 августа 2020 г. 05:00
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Техасе

Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима чрезвычайного положения в штате Техас в связи с приближающимися к нему тропическими штормами "Марко" и "Лаура".

Как передает Report, об этом 24 августа сообщает сайт Белого дома.

Документ предполагает предоставление федеральной помощи в дополнение к усилиям, предпринятым руководством штата. "Решение президента позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - указано в заявлении.

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Луизиана и Миссисипи, а также в ассоциированном с Соединенными Штатами островном государстве Пуэрто-Рико. По словам главы Белого дома, "Марко" достигнет американского побережья в понедельник, а "Лаура" - через два дня.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящее время тропический шторм "Марко" находится в 65 км к юго-востоку от устья реки Миссисипи, максимальная скорость ветра в его пределах составляет 18 м/с. Максимальная скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура" достигает 26 м/с, шторм находится в 25 км к югу от кубинского острова Ларго-дель-Сур.

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