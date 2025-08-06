США вводят дополнительные 25% пошлины на импорт товаров из Индии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в отношении Индии.
Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что Трамп распорядился ввести дополнительную 25‑процентную пошлину на товары из Индии, обвинив ее в импорте российской нефти.
"..Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.
Новые тарифы вступят в силу через 21 день, за исключением уже отгруженных партий.