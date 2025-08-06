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США вводят дополнительные 25% пошлины на импорт товаров из Индии

США вводят дополнительные 25% пошлины на импорт товаров из Индии Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% против Индии за покупку нефти из России
Другие страны
6 августа 2025 г. 18:16
США вводят дополнительные 25% пошлины на импорт товаров из Индии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в отношении Индии.

Как передает Report, об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что Трамп распорядился ввести дополнительную 25‑процентную пошлину на товары из Индии, обвинив ее в импорте российской нефти.

"..Считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Новые тарифы вступят в силу через 21 день, за исключением уже отгруженных партий.

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Версия на английском языке Trump raises India tariffs to 50% over Russian oil purchases
Версия на азербайджанском языке ABŞ Hindistandan idxal olunan mallara əlavə 25 % rüsum tətbiq edir

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