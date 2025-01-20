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Президент США введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой

Президент США введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник своим указом введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.
Другие страны
20 января 2025 г. 21:36
Президент США введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник своим указом введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Как сообщает Report, об этом он заявил в инаугурационной речи в центральном зале Конгресса - Ротонде.

"Сегодня я подпишу ряд исторических указов, с помощью которых мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла, - сказал Трамп. - Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе <...> и отправлю войска на южную границу".

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