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Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии

Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров.
Другие страны
5 января 2025 г. 08:11
Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Встреча укрепляет надежды сторонников Мелони на то, что консервативный итальянский премьер-министр станет главным союзником Трампа в Европе", — говорится в публикации.

NYT пишет, что повестка дня встречи была неясна, но наблюдатели ожидали, что Мелони обсудит с Трампом смягчение разногласий республиканца с европейскими странами.

Газета отмечает, что встреча итальянского премьера с Трампом состоялась всего за несколько дней до поездки действующего главы американской администрации Джо Байдена, которая запланирована на 9–12 января. Как пишет NYT, в Италии у Байдена запланированы встречи с Мелони, а также с папой Римским Франциском.

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