Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Встреча укрепляет надежды сторонников Мелони на то, что консервативный итальянский премьер-министр станет главным союзником Трампа в Европе", — говорится в публикации.

NYT пишет, что повестка дня встречи была неясна, но наблюдатели ожидали, что Мелони обсудит с Трампом смягчение разногласий республиканца с европейскими странами.

Газета отмечает, что встреча итальянского премьера с Трампом состоялась всего за несколько дней до поездки действующего главы американской администрации Джо Байдена, которая запланирована на 9–12 января. Как пишет NYT, в Италии у Байдена запланированы встречи с Мелони, а также с папой Римским Франциском.