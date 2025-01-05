Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) для переговоров.
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"Встреча укрепляет надежды сторонников Мелони на то, что консервативный итальянский премьер-министр станет главным союзником Трампа в Европе", — говорится в публикации.
NYT пишет, что повестка дня встречи была неясна, но наблюдатели ожидали, что Мелони обсудит с Трампом смягчение разногласий республиканца с европейскими странами.
Газета отмечает, что встреча итальянского премьера с Трампом состоялась всего за несколько дней до поездки действующего главы американской администрации Джо Байдена, которая запланирована на 9–12 января. Как пишет NYT, в Италии у Байдена запланированы встречи с Мелони, а также с папой Римским Франциском.