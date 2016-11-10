Трамп встретился с Обамой в Белом доме - ДОПОЛНЕНО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Встреча избранного президента США Дональда Трампа и действующего главы государства Барака Обамы в Белом доме продолжается уже больше часа, передает Report.

Действующий президент США Барак Обама оценил как "великолепную" свою первую встречу с Дональдом Трампом в качестве избранного президента страны.

Обама пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Трампу. Тот в свою очередь заявил, что будет обращаться к Обаме за советом во время своего президентства.

Президенты обсудили вопросы внутренней и внешней политики.

Обама заявил, что сейчас важно вместе противостоять стоящим перед США вызовами.

По его словам, в ближайшие два месяца важно обеспечить спокойную передачу власти.

"Если администрация Трампа преуспеет — выиграет вся страна",— подчеркнул действующий президент США.

Новая администрация США во главе с избранным президентом Трампом вступит в полномочия после его инаугурации 20 января 2017 года.

8 ноября в США прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам голосования, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, гарантировав себе победу в президентской гонке.