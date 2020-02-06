Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп встретился в американской столице с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

Как передает Report, информация об этом размещена на странице Белого дома в Twitter.

"Президент Дональд Трамп приветствовал в Белом доме Хуана Гуайдо, - говорится в сообщении. - США продолжат работать с партнерами в регионе с целью противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле и будут поддерживать народ Венесуэлы для достижения демократического будущего и процветания". Текст сопровождают фотографии со встречи Трампа и Гуайдо в резиденции американского лидера.