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Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Report

“Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете”, - написал Трамп на своей странице в Twitter.

О посещении Цукербергом Белого дома заранее объявлено не было.

Ранее газета Politico сообщала, что основатель соцсети должен на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопрос регулирования интернета.

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