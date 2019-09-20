Трамп встретился с Цукербергом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел встречу с главой американской компании Facebook Марком Цукербергом в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Report

“Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете”, - написал Трамп на своей странице в Twitter.

О посещении Цукербергом Белого дома заранее объявлено не было.

Ранее газета Politico сообщала, что основатель соцсети должен на этой неделе встретится с законодателями Конгресса США, чтобы обсудить вопрос регулирования интернета.