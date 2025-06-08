Трамп: Войскам Нацгвардии США удалось подавить беспорядки в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп считает, что войскам Национальной гвардии страны удалось подавить беспорядки, начавшиеся после протестов против депортации нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп считает, что войскам Национальной гвардии страны удалось подавить беспорядки, начавшиеся после протестов против депортации нелегальных мигрантов.

Как передает Report, в своем аккаунте в соцсети Truth Social американский лидер поблагодарил Нацгвардию США и раскритиковал местные власти за бездействие.

"Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор (Калифорнии Гэвин) Ньюсом и мэр (Лос-Анджелеса Карен) Басс, как обычно, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет. Еще раз спасибо Нацгвардии за хорошо проделанную работу", - написал Трамп.

Он также заявил, что "с этого момента на протестах запрещается носить маски", выразив возмущение тем, что граждане по тем или иным причинам скрывают свои лица. Каким образом будет устанавливаться и контролироваться запрет, он не уточнил.

По данным американских СМИ, в пятницу в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру субботы под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. Телеканал CBS отмечает, протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды с сотрудников ICE.

В Белом доме заявили, что в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками по указанию президента Дональда Трампа будут направлены 2 тыс. бойцов Нацгвардии.