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Трамп вновь заявил о проигрыше Байдена на президентских выборах

Трамп вновь заявил о проигрыше Байдена на президентских выборах Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в стране.
Другие страны
19 декабря 2020 г. 19:37
Трамп вновь заявил о проигрыше Байдена на президентских выборах
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в стране.

Как передает Report, в своем Twitter он написал, что Байден проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Однако оппонент, по его словам, поспособствовал вбросу сотни тысяч голосов в каждом из штатов.

"Он не выигрывал выборы. Политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми!" - подчеркнул политик.

Отметим, что 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента, в соответствии с которыми Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а Трампа - 232.

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