Трамп вновь заявил о проигрыше Байдена на президентских выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в стране.
Как передает Report, в своем
"Он не выигрывал выборы. Политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми!" - подчеркнул политик.
Отметим, что 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента, в соответствии с которыми Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а Трампа - 232.