Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 21:41
    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочаровался в российском лидере Владимире Путине, подчеркнув, российско-украинская война оказалась сложнее в решении, чем конфликт на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам в Белом доме в преддверии встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

    По словам Трампа, изначально он рассчитывал, что решить этот конфликт будет проще всего, в том числе благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

    "Я очень разочарован в нем (во Владимире Путине - ред.), я думал, этот (конфликт - ред.) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет", - сказал американский президент.

    Общаясь с журналистами, глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, и обвинил демократическую партию в перебоях в работе правительства США.

    Дональд Трамп США российско-украинская война Владимир Путин Марк Карни

    Последние новости

    21:43
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    21:41

    Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

    Другие страны
    21:32
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    21:25

    Глава нацразведки Турции будет участвовать в переговорах по Газе в Египте - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:17

    III Игры СНГ: Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете

    Индивидуальные
    21:15
    Фото

    Спикер парламента Хорватии прибыл с визитом в Азербайджан

    Милли Меджлис
    21:04

    Карни на встрече с Трампом коснулся мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    21:01

    США и Канада обсудили расширение охвата ПВО Golden Dome

    Другие страны
    21:00

    Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    Лента новостей