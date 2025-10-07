Трамп вновь заявил, что разочаровался в Путине

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что разочаровался в российском лидере Владимире Путине, подчеркнув, российско-украинская война оказалась сложнее в решении, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам в Белом доме в преддверии встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам Трампа, изначально он рассчитывал, что решить этот конфликт будет проще всего, в том числе благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным.

"Я очень разочарован в нем (во Владимире Путине - ред.), я думал, этот (конфликт - ред.) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет", - сказал американский президент.

Общаясь с журналистами, глава Белого дома также сообщил, что в ближайшее время рассчитывает провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее, и обвинил демократическую партию в перебоях в работе правительства США.