​Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранским культурным объектам

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

"Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурный объект? Это так не работает", - сказал Трамп журналистам.

Как передает Report, слова президента приводит пресс-служба Белого дома.

"Если это (атака Ирана) случится, то случится. Если они что-то сделают, то ответные меры будут большими", - добавил Трамп.