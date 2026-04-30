Трамп вновь обрушился с критикой на Мерца: Он оказался совершенно неэффективным

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца после его комментариев о негативных последствиях ситуации на Ближнем Востоке для мировой экономики.

Как передает Report, в своем заявлении в Truth Social Трамп призвал Мерца "не вмешиваться в дела" Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

"Канцлеру Германии следует больше времени уделять прекращению войны между Россией и Украиной, где он оказался совершенно неэффективным, и восстановлению разрушенной страны, особенно в вопросах миграции и энергетики, и меньше вмешиваться в те дела, которые устраняют иранскую ядерную угрозу, тем самым делая мир, включая Германию, более безопасным местом", - написал Трамп.

Отметим, канцлер Мерц неоднократно критиковал операцию США и Израиля против Ирана, заявляя, что конфликт несет негативные последствия для мировой экономики, в том числе самой Германии. Трамп же обвинял Мерца во вмешательстве в дела США и поддержке ядерной программы Ирана.