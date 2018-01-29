Трамп вновь назвал себя "стабильным гением"

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал себя стабильным гением, отметив, что правильно питается и лишь изредка позволяет себе вредную пищу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку себе он дал в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

"Я стабильный гений", - сказал Трамп, повторив определение, которое он ранее дал себе в Twitter.

Говоря о предпочтениях в еде и том, как часто он ест гамбургеры, пьет кока-колу, президент США отметил: "Я ем изысканную еду от одних из лучших поваров в мире, я ем здоровую пищу. Я также ем ту еду (упомянутую ведущим - прим. ТАСС) в некоторых случаях. Я думаю, что на самом деле я питаюсь довольно хорошо".