Трамп: Власти США примут меры против тех, кто финансирует движение "Антифа"

Вашингтонская администрация намерена принять меры против лиц, финансирующих движение американских антифашистов "Антифа".

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на совещании в Белом доме, созванном в связи с решением администрации США объявить движение "Антифа" террористическим.

"Мы примем меры против преступников "Антифа" и против всех, кто финансирует и поддерживает их кампании. У них большие проблемы. У нас уже много информации, много сюрпризов, много неприятных сюрпризов", - сказал он. Трамп не уточнил, какие именно сюрпризы имеет в виду.

Говоря о тех, кто, по его мнению, финансирует движение, Трамп отметил: "Это люди, о которых бы вы никогда этого не подумали". "Возможно, это кто-то из тех, кого я знаю. Некоторые из тех, с кем я обедаю. Если это так, у них большие проблемы", - подчеркнул американский лидер.

Глава Минюста США Пэм Бонди, выступая на совещании, отметила, что "борьба с преступностью - это не просто убрать плохих парней с улиц". "Это разрушение организации по кирпичику, как мы сделали с картелями. Мы будем придерживаться того же подхода в отношении "Антифа", уничтожая организацию целиком и полностью", - добавила она.