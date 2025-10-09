Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Трамп: Власти США примут меры против тех, кто финансирует движение "Антифа"

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 01:18
    Вашингтонская администрация намерена принять меры против лиц, финансирующих движение американских антифашистов "Антифа".

    Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на совещании в Белом доме, созванном в связи с решением администрации США объявить движение "Антифа" террористическим.

    "Мы примем меры против преступников "Антифа" и против всех, кто финансирует и поддерживает их кампании. У них большие проблемы. У нас уже много информации, много сюрпризов, много неприятных сюрпризов", - сказал он. Трамп не уточнил, какие именно сюрпризы имеет в виду.

    Говоря о тех, кто, по его мнению, финансирует движение, Трамп отметил: "Это люди, о которых бы вы никогда этого не подумали". "Возможно, это кто-то из тех, кого я знаю. Некоторые из тех, с кем я обедаю. Если это так, у них большие проблемы", - подчеркнул американский лидер.

    Глава Минюста США Пэм Бонди, выступая на совещании, отметила, что "борьба с преступностью - это не просто убрать плохих парней с улиц". "Это разрушение организации по кирпичику, как мы сделали с картелями. Мы будем придерживаться того же подхода в отношении "Антифа", уничтожая организацию целиком и полностью", - добавила она.

    "Антифа" Дональд Трамп
