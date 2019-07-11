Трамп выдвинет на должность начштаба ВМС США вице-адмирала

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует назначить на пост начальника штаба ВМС США вице-адмирала Майкла Гилдея.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным газеты, Трампу придется выбрать Гилдея, так как предыдущий кандидат на пост вице-адмирал Уильям Морэн отказался от должности.

Глава страны уже провел 10 июля совещание в Белом доме и практически утвердил назначение Гилдея, подчеркивает издание.