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    Трамп: "В США по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта"

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта»

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

    «Ещё даже не февраль, а стоимость нелегальной иммиграции в этом году составляет 18 959 495 168 долларов... В нашей стране насчитывается по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 000 000, о которых сообщалось в течение многих лет», — написал Трамп.

    Ранее сообщалось, что Трамп намерен построить стену, несмотря на позицию демократов по бюджету.

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