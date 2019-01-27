Трамп: "В США по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США находятся «по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта».

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Ещё даже не февраль, а стоимость нелегальной иммиграции в этом году составляет 18 959 495 168 долларов... В нашей стране насчитывается по меньшей мере 25 772 342 нелегальных мигранта, а не 11 000 000, о которых сообщалось в течение многих лет», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен построить стену, несмотря на позицию демократов по бюджету.